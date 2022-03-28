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台股早盤一度跌近300點破月線 台積開盤下跌17元

本土疫情蔓延 台積電開盤下跌17元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台灣昨天公布新增本土新冠肺炎確診患者有83名，創下去年6月7日以來的新高，加上境外移入120名，確診人數逾200名；台股今天開盤下跌逾200點，台積電（2330）開盤下跌17元，開在581元；聯發科（2454）開盤下跌21元，開在950元。

周五（25）美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲153.34點、漲幅0.44%，收在34,861.24點；那斯達克指數下跌22.50點、跌幅0.16%，收在14,169.30點；標普500指數漲22.90點，漲幅0.51%，收在4,543.06點；費城半導體指數下跌7.4點、跌幅0.21%，收在3,525.3點。

上周五台積電撐盤，台股小跌，外資更是連三天買超台積電逾1.8萬張，但由於昨日本土疫情人數暴增，台股今天多半走跌，台積電最低到580元；聯發科最低946元。

股王矽力-KY（6415）開盤上漲40元，開在3,290元，但不久後下跌，最低曾到3,210元。

台積電 台股

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