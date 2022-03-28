安聯投信：留意庫存調整及通膨可能帶來需求下修風險

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤勢快速輪動、上下波動，一是反映受景氣能見度欠佳的影響，庫存修正出現差異的現況；其次是因為通膨因素的影響。展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年最大的風險是通膨，通膨進而讓各國央行有壓力升息，而俄烏事件更讓通膨加劇。 通膨是今年影響投資市場信心的關鍵，可以留意下半年後是否逐漸舒緩。

安聯投信台股團隊表示，年初以來，市場最大的黑天鵝是俄羅斯、烏克蘭政治風險高漲，歐美相關制裁帶動油價大漲，加劇通膨風險。地緣政治帶來的不確定使得市場能見度變差，加上現階段的通膨壓力，也讓庫存修正出現差異。

安聯投信台股團隊表示，需要留意的是，由於通膨可能誘發需求下修，目前供應鏈庫存逐漸攀升，由於上中下游、不同產業別或個別公司轉嫁通膨增溫的能力有所不同，未來需留意是否發生庫存調整，及通膨可能帶來的需求下修風險。

安聯投信台股團隊說明，如果簡化地假設，通膨最終會影響需求，需求彈性越小的、相對越強勁；另外，可以輕易將上漲成本反映的產業，獲利相對不受影響。像是民生必需品、原物料產業，相對會比較好。科技領域如企業支出、政府預算較不受通膨影響，所以半導體設備、雲端伺服器，以及標案市場如網通設備需求較不受通膨影響。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，台股今年獲利成長幅度會受基期因素影響，選股比較重要，現階段以能見度較高者為優先。題材上，看好ASIC/IP、 ABF載板、矽晶圓、車用電子等，主要著眼於這些族群今年獲利成長有望逾三成，且能見度延續到2023年。 防禦類股票可留意殖利率概念股、但要留意獲利的穩定性。

至於在資金動向上，根據證交所統計，外資近期賣超力道出現緩和，近一周累積買超161.5億元。預期在俄烏事件逐漸平息後，市場有望回歸基本面後，有機會出現回補。4月中旬後，科技廠陸續召開法說，可做為關注外資重新聚焦基本面的參考指標。