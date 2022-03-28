永豐投顧：4月台積法說 領龍頭股壓軸表現

雖然受限戰事不確定因素及技術指標KD過熱限制，永豐投顧預期，本周指數空間於17,500～17,950高檔區間整理，惟指數後續表現仍是持續看上，主要是台積電（2330）將於4月14日舉辦第1季法人說明會，其他龍頭股亦將陸續公布第1季業績，美股則是進入超級財報週，4月底為龍頭科技股壓軸表現，預期屆時市場焦點將由目前戰事及通膨升息等負面議題稍喘口氣，轉聚焦於企業財報表現。

永豐投顧表示，加權指數於3月16日打下第二隻腳以來，經過七個交易日的反彈，目前日KD值各為90.48及81.13高檔區間，美股亦同，若戰事持續膠著無突破性進展，則反彈至此可能會稍做整理，美股則關注3月30日美光財報及未來展望，3月31日則是美國公布PEC平減指數，此為Fed觀察通膨的主要指標，數據過高，仍將影響投資人情緒波動。

3月21日 Fed 主席Powell在全國商業經濟協會年度經濟政策會議上表示：「在未來會議上，若將利率提高 1 碼以上為適當的，我們就會這麼做，如果需要收緊政策，並採取更嚴厲立場，我們也會這個做。」暗示未來可能一次升息2碼，其他官員如聖路易聯準銀行總裁布拉德、克里夫蘭Fed總裁梅斯特認為今年利率應達2.5％～3％，市場擔憂在高利率情況下將如何影響通膨、經濟及企業盈餘，美股波動頻仍，連帶影響外資對台股買賣超行為。

俄烏談判目前尚未有結果，北約、G7 和歐盟領袖召開峰會，討論俄烏戰爭問題，北約組織於會後發表三大決定：1.持續軍援烏克蘭；2.是強化東歐軍力；3.是增加北約國防支出，目前則尚不得俄羅斯反應，雖然俄烏戰爭最恐慌時間已過，但變數仍未消除。