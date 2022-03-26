遊戲股王鈊象員工8月領25個月大紅包獎金

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

遊戲股王鈊象（3293）今年將大手筆配發去年股利，今（26）日也同時公告將發出110年度董監事及員工酬勞，其中員工酬勞金額達14.36億元，董監酬勞則約7,180萬元。

鈊象董事會才決議配發50元現金股利、10元股票股利；同時也公告員工酬勞提撥高達14.36億元，以目前1,018位員工計算，一人可分得140萬元，預計今年8月發放。以主計處公告2021年平均薪資5.5萬元推算，推估每個員工平均可領到約25個月獎金。除了是遊戲股中最令人羨慕的獎金，也不輸最近正夯的航海王長榮員工。

鈊象董事長李柯柱表示，資通訊產業現在搶人搶得兇，軟體產業也缺人，公司過去兩、三年公司營運成長績效好，相對可以給出更好的福利，留住人才。

鈊象 股利

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