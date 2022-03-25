台積電首發連結ESG員工配股 魏哲家拿236張價值上億

台積電（2330）25日一口氣有28位高階主管依規定申報持股信託，其中以總裁魏哲家信託236張最高，其次是研發大將羅唯仁的82張。這是台積電發行限制員工權利新股的持股信託，不但用以吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，也首度將獎酬連結股東利益與ESG成果。

依照台積電相關規定，獲得配發限制員工權利新股後，其員工還必須符合幾項條件才能取得，包括在各既得期間屆滿日仍在職，期間內未有違反與該公司簽訂合約及工作規則，達成該公司所設定員工績效評核指標，與公司營運成果指標。

值得注意的是，台積電將上述限制員工權利新股，各年度可得最高股數設定為110%，其中100%依公司股東總報酬率相對指標達成情形計算，另外再由薪酬委員會評估公司環境、社會及公司治理（ESG）成果為調整項，於可得股數正負10%區間內調整。

獲得上述限制員工權利新股的員工，在各年度可得的股份比例，分別為發行後屆滿一年拿50%、屆滿二年得25%、以及屆滿三年再得25%。以魏哲家這次獲配236張來說，如果順利達成獎勵指標，明年3月將可取得其中一半股份，後年取得四分之一，大後年再取得剩下的四分之一。