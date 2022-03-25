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台揚公告，董事長兼策略長顏信介逝世

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

衛星網路通訊廠台揚今天公告，董事長兼策略長顏信介因病逝世。據傳顏信介先前罹患癌症，台揚尚未選出新董座。

台揚是國內老字號的網路通訊廠，一度是通訊網路業股王，但也曾淪為雞蛋水餃股，不過公司本身技術基礎強，近幾年積極發展衛星通訊，最近幾年終於打入SpaceX星鏈（Starlink）供應鏈，股價也從去年起大翻身，最近低軌衛星持續發燒，台揚股價連兩日漲停，今天收70.5元。

顏信介是台揚老字號員工，一路基層做起，成為董事長兼執行長。去年底他啟動傳承布局，台揚公告董事長與總經理職務異動的人事命令，由吳永欽總經理兼任執行長，董事長顏信介兼任策略長，主要原因是「根據本公司傳承繼任規劃」。

根據顏信介對台揚內部員工的信件指出，因台揚成功切入SpaceX星鏈（Starlink）小型衛星地面站組裝的供應鏈，需要更能肩負起新事業版圖的吳永欽帶領團隊更上一層樓。吳永欽畢業於美國匹茲堡大學電機工程系，2015年擔任銷售副總暨衛星通訊業務經理，負責台揚高達70％以上的業務量，以衛星通訊業務戰功成為新任執行長。

SpaceX Starlink 美國

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