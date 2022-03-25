台股下跌22.11點 三大法人賣超0.88億元

長線股市走勢仍以經濟發展為最主要的影響指標，但由過去的經驗觀察，台股走勢在每年的特定時點多會出現相對強勢表現，因此在操作上可把握這些相對強勢的時間點，適度的拉高持股比重，將有助於增加全年的投資獲利報酬率。

2022-03-25 11:42