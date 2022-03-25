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台股下跌22.11點 三大法人賣超0.88億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

周四美股四大指數齊揚，尤以費半漲幅最多，但台股今（25）日卻相對疲弱，早盤一度下挫至17,633.86點，收17,676.95點，下跌22.11點，成交量2,861.31億元；三大法人賣超0.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超7.26億元，投信賣超2.23億元，自營商賣超（合計）5.92億元，其中自營商（自行買賣）買超0.94億元，自營商（避險）賣超6.86億元。

今台股由台積電（2330）撐盤，台積電上漲7元，收598元，漲幅1.18%，電子方面PCB族群表現較為強勢，欣興（3037）、華通（2313）漲幅超過3%，低軌衛星概念股台揚（2314）、建漢（3062）攻上漲停板。航運指數跌勢最重，跌幅4.03%，貨櫃三雄跌幅4~5%，長榮（2603）收132.5元，跌幅5.69%，航空雙雄也跌幅逾1%，大盤收在17,676.95點，跌幅0.12%。

自營商 台積電

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