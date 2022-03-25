航運股受挫 台股跌22點收17,676點

台股今日盤中震盪大，以貨櫃航運族群表現尤為疲弱，今（25）日長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）受到海岬型船運價指數（BCI）跌勢加重影響，終場紛紛以跌幅5.69%、4.69%、4.06%收盤，法人表示，航運族群基本面仍佳，投資人可逢低布局，也可同時納入散裝族群。

台股終場下跌22.11點，跌幅0.12%，收17,676.95點，而台積電（2330）今日上漲7元，漲幅1.18%，收598元。法人表示，近期可布局內資強力支撐的中小型電子股，以及傳產如：鋼鐵、貨運等族群。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股24日收漲，但台股今日卻比市場預期來的弱，估計可能是受亞股普遍走低影響，而貨櫃輪則受國際消息面影響，市場對景氣釋出擔憂訊號，導致股價走跌，但從基本面來看，預期航運族群今年獲利表現仍佳，現在正是進場布局的好時機。此外，今日電子股如：力智（6719），世芯-KY（3661），祥碩（5269）等都小有表現，後市可望延續動能。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：世芯-KY（3661），祥碩（5269），力智（6719），力旺（3529），耀登（3138）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），台勝科（3532），AES-KY（6781），環球晶（6488），美利達（9914）等股。