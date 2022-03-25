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升息後科技股強彈 逢低切入時機到

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

美國聯準會宣布升息一碼後，先前飽受升息預期干擾的科技股，近來擺脫頹勢，大幅上漲，科技股指標的那斯達克指數自3月14日以來強彈，成為這波股市反彈的領頭羊。

元大未來關鍵科技研究團隊指出，半導體股和科技股的評價面已經大致反映聯準會升息的不利因素，不少科技股都曾回檔超過20%，並來到年線以下的價位。隨著美國經濟持續擴張，就業、消費、工業生產、耐久財訂單等還在增長態勢，都有利科技業獲利表現，正進入加速成長期的全球5G產業，將是首要受惠族群之一。

以元大未來關鍵科技（00876）追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在5G關鍵元件製造商，觀察該指數在聯準會前一次自2015年12月16日啟動升息循環後的表現，指數很快在三個月左右時間，就幾乎收復失土，並在6個月、1年、2年的期間內，創造3.4%、27.7%和77.2%的驚人漲幅。

元大未來關鍵科技研究團隊分析，不管是元宇宙、自駕車或是太空通訊等熱門趨勢，都需要大量半導體及高速傳輸，也都和5G關鍵元件製造商密不可分，產業成長動能無虞。預期全球5G相關股票在升息前後的報酬表現，將呈現「先蹲後跳」走勢，對投資人來說，當前有機會是很好逢低切入的布局時機。

美國聯準會 升息 科技股

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