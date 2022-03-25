聯準會前兩次開始升息後三年 台股平均漲五成

統計近20年以來，兩次聯準會的升息循環股市表現，分別自2004/6和2015/12開始計算。在升息初期，市場的確會反應資金成本上揚的不利因素，投資人心態轉趨保守，股市表現易跌難漲。不過，隨著經濟擴張，企業獲利持續上升，將抵銷掉資金成本的利空影響，台灣加權股價指數在升息後3個月、6個月、1年、2年和3年分別繳出平均4.5%、5.6%、14.6%、31.0%和52.5%的亮眼走勢。

美國今(2022)年2月通膨率續創近40年新高，且俄烏衝突也推升原物料價格飆升，為了控制通膨在合理區間，聯準會於3月16日宣布升息1碼，並暗示今年剩餘的六次會議上，可能每次都會升息，台灣央行也立即跟進聯準會升息1碼，市場開始進入升息循環。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，從歷史走勢來看，台灣龍頭企業大多負債比例不高，有很好的資金儲備，現金流也穩健，受聯準會升息下資金成本升高的衝擊不大。而且，升息通常是經濟熱絡的訊號，在海外需求拉動下，反而有利台灣科技等外銷產業的獲利表現，使得台股在聯準會升息期間的表現，往往相較歐美股市更為強勢。

元大投信說，升息循環下，市場波動不免加大，資金在類股間輪動的速度變得更快，很容易捉龜走鱉，對於無暇深入總經和產業研究的投資人，不妨將資金交予有專業經理團隊操作的台股主動型基金，藉以掌握台股在升息後的潛力漲勢。

受到俄烏戰爭與升息議題干擾，台灣加權股價指數本益比已經下修至14倍附近，位於過去10年本益比的區間下緣，評價面深具吸引力。

元大2001基金研究團隊指出，根據國際半導體產業協會(SEMI)統計，台灣電子業蟬聯12年全球半導體材料市場總營收冠軍，台灣晶圓代工、IC設計、電子零組件等企業擁有世界領先技術，是電動車、5G、元宇宙等題材不可或缺的關鍵要素。鑒於台灣電子業在全球的領導地位，且今年平均獲利仍可望出現近一成的成長，優於非電子產業平均，所以，在台股的投資布局上，建議投資配置以電子為主、傳產為輔，有機會獲得較好的績效表現。