最恐慌時候已過 台股暖身下半年行情

近日美股強勁反彈，帶動台股回神。統一全天候基金經理人林世彬表示，先前的市場震盪，主要來自於對美國聯準會政策及通膨壓力的不確定，雖然俄烏戰爭尚未結束，但市場最恐慌時期已過，市場經歷這段時間的消化，已大致反應這些利空，接下來台股波動幅度可望降低，進入箱型格局。

由於台股第2季有股東會行情及高殖利率保護，且下半年企業獲利展望正向，搭配政策作多，有機會再度推高指數，投資人可分批布局，準備迎接新一波行情。

林世彬指出，今年資本市場仍會持續關注聯準會升息及縮表的速度及幅度，雖然聯準會主席鮑爾在3月16日利率會議後，3月21日發表更鷹派的新談話，引起市場短暫驚慌。但市場最害怕的其實是不確定性，聯準會開誠布公談論政策方向，讓政策透明化、更加可預期，對市場帶來的衝擊也會逐漸縮小。

接下來，台股焦點將轉向關注股東會行情及企業獲利與配息政策。近期上市櫃公司將陸續召開股東會，帶動一波融券回補潮。同時，去年多數企業獲利創新高，今年的高殖利率題材，備受市場期待。

電子股在過去幾年脫胎換骨，從筆電及手機的基本零組件代工，升級為尖端科技先鋒，成為車用電子、衛星通訊及伺服器等高階電子供應鏈不可或缺的一員。產業升級讓電子股擁有充足的底氣，可望在未來持續刷新產業發展高峰。

下半年，美國有國會改選、台灣有縣市長選舉，按照歷史經驗，在政策作多下，選前的股市表現會較為穩定，加上屆時市場對於聯準會政策已經提前反應完畢，台股的整體投資氛圍會比上半年好。

但仍須留意俄烏戰爭帶來的後續效應，主要有兩大觀察重點，包括電子原料的漲價狀況及終端消費需求熱度，預計通膨帶來的影響會在第3季浮現，投資策略依業績選股為重。

統一投信建議，台股短期內仍呈震盪格局，但隨著不確定消散，市場可望展開基本面行情。現階段台股仍處於相對低檔，對投資人而言，是累積長期資本的好時機。