富邦期貨：殖利率維持偏高 買盤可望持續進駐台股
儘管周四再有聯準會官員表態支持一次會議升息兩碼，美債殖利率持續走高，不過，國際能源署（IEA）署長表示準備在需要時釋放更多石油儲備，帶動國際油價回落，通膨壓力再度有所緩和，加上烏克蘭表示與俄羅斯停火談判取得進展，整體市場風險偏好回升，個股方面，Nvidia宣布考慮和Intel合作晶圓代工，激勵前者股價漲近10%，後者股價漲近7%，帶動費半指數大漲逾5%。
台股周四量縮走跌，不過，目前技術面上台股仍守在月線及半年線之上，整體走勢仍維持強勁；後市展望上，台股企業第2季產能利用率可望受惠於缺料問題緩解，企業產能利用率可望較第1季進一步上揚，加上台股去年獲利強勁，殖利率將維持偏高水平，買盤仍可望持續進駐台股影響下，預期台股仍有望延續目前上行趨勢。（富邦期貨/提供）
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