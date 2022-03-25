快訊

國際新聞積陰德？ 台灣人為什麼要看外國的痛苦

app訂閱方案將可用來租iPhone 蘋果最快年底推新服務

富邦期貨：殖利率維持偏高 買盤可望持續進駐台股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

儘管周四再有聯準會官員表態支持一次會議升息兩碼，美債殖利率持續走高，不過，國際能源署（IEA）署長表示準備在需要時釋放更多石油儲備，帶動國際油價回落，通膨壓力再度有所緩和，加上烏克蘭表示與俄羅斯停火談判取得進展，整體市場風險偏好回升，個股方面，Nvidia宣布考慮和Intel合作晶圓代工，激勵前者股價漲近10%，後者股價漲近7%，帶動費半指數大漲逾5%。

台股周四量縮走跌，不過，目前技術面上台股仍守在月線及半年線之上，整體走勢仍維持強勁；後市展望上，台股企業第2季產能利用率可望受惠於缺料問題緩解，企業產能利用率可望較第1季進一步上揚，加上台股去年獲利強勁，殖利率將維持偏高水平，買盤仍可望持續進駐台股影響下，預期台股仍有望延續目前上行趨勢。（富邦期貨/提供）

台股 產能利用率 殖利率

延伸閱讀

2月證券劃撥存款餘額創高 散戶大軍伺機而動

壽險近三月減碼台股千億 今年鎖定海外債

宏佳騰股息3元 殖利率5%

壽險業連3月減碼台股近千億元 今年將伺機加碼這部位

相關新聞

內資風向變了 台股投信終結連36買

台股投信連36買的最長紀錄昨（24）日止步，轉為賣超18.09億元，加上外資持續賣超，衝擊台股昨天收黑下跌32點，終止指...

2月證券劃撥存款餘額創高 散戶大軍伺機而動

不畏俄烏爆發戰爭，國內散戶信心強勁，螞蟻雄兵集結股市最前線，激勵證券劃撥存款餘額飆上歷史新高。中央銀行昨（24）日公布金...

亞洲出口貨運量、運價可望回升 貨櫃三雄營運將大成長

全球油價居高不下，亞馬遜、UPS宣布，5月9日起將徵收運輸附加費，國際航商陸續於4月加徵燃油附加費，加上美國恢復中國大陸...

寵物經濟概念股 吸睛

投資市場風格快速翻轉，各擁趨勢利基的主題式投資逐漸抬頭。以近期受惠寵物藥品及產品製造商的財報效應、寵物治療與藥品大廠併購...

長榮現金減資爆陰謀論？本土法人3分析打臉：從小數學考零分

長榮海運日前宣布現金減資，每股現金退6元，引起市場一陣熱議，認為是背後有經營權之爭，可能有負面因素，導致不少投資人紛紛砍...

中小股三優勢 資金轉進

中小型股挾股價跌深、落後補漲、法人作帳等三重優勢，近期明顯受到買盤寵愛，市場「買小不買大」，資金撤出強勢指標股、轉進中小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。