大動作查外資干預市場機制？證交所：維護交易秩序

針對近日大動作查核外資券商，引發市場質疑是否有干涉市場機制之嫌，臺灣證券交易所今（24）日發布新聞稿澄清，向來尊重市場機制，查核動作是為維護證券市場交易秩序，以及保護廣大投資人權益。

最近有立委質疑外資證券商研究報告對部分個股設有目標價，但外資證券商尚未達到目標價前就賣出，影響投資人判斷。

對此，證交所表示，將依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」，以及「證券商內部控制制度標準規範」進行瞭解，了解證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮 。

為維護資本市場秩序及保障投資人權益，證交所已要求證券商出具推薦客戶個股或產業分析相關報告時，應落實內控流程管理，不得提供給「多數不特定人」。

證交所進一步指出，證券商針對媒體引述研究報告有差異或解讀錯誤，應在公開資訊觀測站澄清或澄清非他出具的報告。