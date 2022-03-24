股東會旺季將至 金管會提3注意事項、公司違規恐挨罰

股東會旺季即將到來，金管會今（24）日提醒公開發行公司注意三事項，一為今年有新增年報編製應揭露事項；二為關係人交易金額達公開發行公司總資產10%以上，須先提股東會通過後才能進行交易；三為資本額逾百億或陸外資持股逾30%的公司，年報、議事手冊各要在股東會召開前14日、30日上傳至公開資訊觀測站。

根據證期局統計，今年上市櫃及興櫃公司已登記股東會，三月有一家、四月有14家、五月有456家、5月則有1,580家。為讓公司及早規劃股東常會召開時程、編製年報及規劃股東會討論的重要議案，金管會對公開發行公司提出三大注意事項。

首先在年報編製部分，金管會於去年11月30日修正發布公開發行公司年報應行記載事項準則，要求公司應以文字敘明個別董事及監察人的專業資格與經驗及符合獨立性情形；董事會多元化政策；資通安全政策及風險對公司財務業務之影響與因應措施；並增訂揭露指引，以引導公司提升推動永續發展資訊揭露品質等。

金管會證期局副局長高晶萍表示，公開發行公司若財報未揭露應揭露事項或揭露未達要求，原則上會以輔導改善為主，並在公開資訊觀測站補揭露，但遲遲未改善可依《證交法》第178條，可處24至480萬元不等罰鍰。

第二在新增應提股東會的事項，金管會今年1月28日修正發布公開發行公司取得或處分資產處理準則，明定公開發行公司或其非屬國內公開發行公司的子公司向關係人取得或處分資產，其交易金額達公開發行公司總資產10%以上者，原則應將相關資料提交股東會同意後，才能進行交易。

第三為提升股東會議事手冊及股東會年報資訊揭露時效，金管會規範上市上櫃公司實收資本額達100億元以上或外資及陸資持股比率達30%以上者，股東會年報、議事手冊及相關會議補充資料的電子檔上傳至公開資訊觀測站，分別從股東會召開日前7日、15日，提早至前14日及30日上傳。

高晶萍指出，這次將股東會年報、議事手冊上傳時間提前揭露，主要是讓股東可以有更多時間審閱。若以2021年股東會召開情況來看，符合公司實收資本額百億元以上或陸外資持股逾30%的家數有314家，其中有287家已於股東會前14日前上傳年報、30日前上傳議事手冊，占比皆超過九成。