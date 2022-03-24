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長榮現金減資爆陰謀論？本土法人3分析打臉：從小數學考零分

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮海運。圖／長榮海運提供

長榮海運日前宣布現金減資，每股現金退6元，引起市場一陣熱議，認為是背後有經營權之爭，可能有負面因素，導致不少投資人紛紛砍殺長榮股票，甚至國內大型貨纜業者台驊投控就清空長榮持股，對此，有本土法人出具最新報告直言：

一、先減資再增資的假消息

該報告分析，一家會賺很多錢的公司，要辦減資退錢給股東，如果還要再辦現金增資或是可轉債來跟股東要錢，金管會絕對不會同意，不用預期這兩年內會有這樣的情況出現；更何況如果是還要辦私募更會損及原始股東權益，金管會更不會同意通過。

所以該報告分析，對原有經營主導權的大股東來說，要想透過減資再增資或是私募方式來鞏固經營權，到2023年股東會那是不可能的，不要相信這樣市場造業的謠言。

二、台驊賣股是看壞貨櫃航運後勢？

該報告指出，許多投資人從顏董說16字箴言:逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕做推論。因為今天不管台驊賣幾張股票或全部賣光，都會被市場投資人酸說偷賣股票是看壞景氣，如果是這樣的話，那麼為何台驊不乾脆把剩下的1.6萬張陽明股票都賣光光?

三、引進策略性換股來鞏固經營權 

報告指出，有市場人士解釋，假設減資前長榮實收資本額以500億元估算，若引進100億元進行策略 性換股，那麼取得股份的盟友取得的股權大約是（100億元／600億元），持股比重約16.67％；但是若減資、實收資本額降到200億元後再引進盟友換股，屆時持股持重可超過三成（100億元／300億元）， 若能成功引進盟友，也能進一步稀釋弟弟派張國明、張國政、張國煒的股權比例。

對此，該法人直言，真的不知道這樣的市場人士是沒有讀書還是從小數學就考零分？

他強調，若引進100億元進行策略性換股，那麼取得股份的盟友取得的股權大約是（100億元／600億元），持股比重約16.67％，這根本是錯誤的數字；因為，以目前長榮股價141元，要引進100億的資本額來策略聯盟，要再乘以 14.1 倍，要花1,410億，不是花100億。

其次，若減資後實收資本額降到200億元後再引進盟友換股，屆時持股持重可超過三成（100億元／300億元），這也是錯誤；因為減資後股價約350元來計算，多100億的資本額，要再乘以35倍， 要花3,500億，不是花100億。 試問，誰有這麼多錢可以進來做策略性換股?

減資 股東會 長榮海運

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