證交所大規模查外資券商 金管會消毒：沒有要干預市場
在立委質疑「外資一手喊多、一手做空」的兩面手法下，證交所出動數十位稽核人員大動作查外資券商，引發市場矚目，金管會證期局副局長高晶萍說，這是證交所例行且持續監理「沒有要干預市場」。
高晶萍說，全案起因是財委會要求一個月要提出查核報告，因此證期局請交易所提供資料，「證期局沒有發函、也沒有指示證交所，問券也非證期局所發」。
她說，證交所發函和查核，是基於證交所本來就對外資券商有日常監理，這是持續性、例行性的監理，「對問券或查核內容，畢竟去查核總是會列查核方向，為何列了這六點問券，要去問證交所」。
媒體質疑近十年，金管會或證交所都沒有處份外資（最重僅列警告），是否對外資監理鬆散？高晶萍說，沒有裁罰並不表示沒有查核，可能查核結果是，外資券商沒有違規，所以也無法裁罰。
高晶萍強調，證交所對外資券商都是持續性、例行性監理，證交所沒有要干預市場動作。
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