證交所：將了解外資券商研究報告是否落實內控流程管理
為維護資本市場秩序及保障投資人權益，證交所已要求證券商出具推薦客戶個股或產業分析相關報告時，應落實內控流程管理，不得提供給「多數不特定人」。證券商針對媒體引述研究報告有差異或解讀錯誤，應在公開資訊觀測站澄清或澄清非他出具的報告。
最近外界質疑外資證券商研究報告對部分個股設有目標價，但外資證券商還沒達目標價前就賣出，影響投資人判斷。對此，證交所表示，將依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」及「證券商內部控制制度標準規範」進行了解，了解證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮。
證交所表示，證交所向來尊重市場機制，這些作業是為維護證券市場交易秩序及保護廣大投資人的權益。
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