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台股淺水無大魚 這些冷門股當道

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。中央社資料照
台股示意圖。中央社資料照

台股今（24）日開低走低，成交量持續萎縮，盤面上由水泥、生技、鋼鐵、百貨、化學等類股表見較強，但在欠缺強勢主流下，指數上攻乏力，資金也轉往中小型、題材股及主力護持股，多檔冷門股躍升為強漲股，吸引市場關注，包括其祥-KY（1258）、吉祥全（2491）、太欣（5302）、保銳（8093）等亮燈漲停作收，易通展（6241）、愛山林（2540）也收紅，駿吉-KY（1591）盤中一度漲停，不過終場收黑。

台股早盤以17,711.17點開出，也是今日盤中最高點，低點則曾下滑至17,603.22點，盤面上以傳產股的水泥、鋼鐵、化學、電機、百貨貿易、生技股等較為抗跌，中小股、題材股當道，集中市場漲停收盤個股中更有多檔冷門股，例如吉祥全、保銳、太欣、其祥-KY等，法人認為，在大盤成交量縮小下，資金轉往中小型股或是題材股，還有主力特定加持的個股等。

除了漲停鎖死的多檔個股之外，台鋼集團旗下的網通股易通展早盤開高，一度拉升至39.3元，終場收在38.2元，上漲1.75元，漲幅4.8%，股價從2月25日的21.9元一路上漲至39.3元，近一個月漲幅達79.45%。

愛山林早盤以130.5元開出，一度衝上漲停143.5元，終場收130元，下跌0.5元，股價從1月10日的68元一路往上漲，波段漲幅111.02%；駿吉-KY早盤以22.65元開出，一度拉升至24.5元，終場收在23.1元，上漲0.45元，漲幅1.98%，股價近三個交易日出現急拉，統計從3月10日的14.85元往上拉升至24.5元，漲幅64.98%。

愛山林去年營收成長主來自代銷個案銷售成長，全年營收55.2億元，稅後純益11.3億元，每股純益7.02元，創八年新高，董事會決議每股擬配發現金股利1元，資本公積擬配發現金股利2.5元，總計現金股利配發3.5元；法人表示，愛山林股價從1月走高以來，成交量明顯增加，由於漲幅已大，高檔爆量時介入宜嚴控資金風險。

漲停 個股

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