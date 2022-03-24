證交所派稽查人力 追查十外資券商出具台積電報告內控

金管會指示下，臺灣證交所出動三組人馬積極了解十家外資券商出具台積電（2330）研究報告後，使否依公司內控辦理。

證交所為積極了解出具台積電的外資券商是否確實依內控辦法執行，派出可動員的稽核人員前往：上海匯豐、大和國泰、台灣匯立、花旗環球、美林、高盛、野村、瑞銀、摩根士丹利及摩根大通等十券商，這些外資券商近期出具台積電報告，證交所將了解這些券商有無依各公司內部程序處理。

金管會指示要了解這些外資券商：1.這段期間出具幾份台積電研究報告書；2.報告是否符合法規及內控規範；3.分析基礎之基本假設或所引用資料的合理性；4.有重大變動時是否有更新報告；5.自營部是否有大量或其他異常賣出台積電股票；6.期間賣出台積電股票金額前五大的經紀部門客戶原因。