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中小型股有撐 台股小跌32點收17,699點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股終場下跌32.31點，跌幅0.18%，收17,699.06點。聯合報系資料照
台股終場下跌32.31點，跌幅0.18%，收17,699.06點。聯合報系資料照

俄羅斯於23日要求「不友好」國家改以盧布支付俄國天然氣，能源衝突危機升級，油價急速攀升，通膨拖累全球經濟擔憂再度浮現，聯準會官員接連釋出鷹派言論，導致美債殖利率飆升至2019年高點後回落，昨（23）日由金融股領跌，標普收黑 1.23%，降至200日均線以下。

台股終場下跌32.31點，跌幅0.18%，收17,699.06點，而台積電（2330）今日上漲1元，漲幅0.17%，收591元。法人表示，近期可布局內資強力支撐的中小型電子股，以及傳產如：鋼鐵、貨運等族群。

群益投顧副總曾炎裕指出，近期外資賣超但有內資積極護盤，資金主要流向鋼鐵、貨運等傳統產業，以及中小型電子股，後市持續關注俄烏情勢以及Fed升息政策，預期台股後市將受國內企業配息消息面影響，有機會為股市注入正向動能。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：世芯-KY（3661），元太（8069），昇達科（3491），環球晶（6488），康普（4739）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：力旺（3529），儒鴻（1476），矽力-KY（6415），AES-KY（6781），聯詠（3034）等股。

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