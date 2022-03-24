金管會要查！外資左手喊買、右手大賣 台積電股價淡定

台股震盪，美國Fed啟動升息，引爆科技股賣壓，台積電（2330）也成為外資主要提款機，但外資左手大台積電，右手卻仍是出具報告喊買，兩手策略引來立委關注，金管會主委黃天牧則是表示，會進行了解，在一個月內完成調查；台積電本周以來外資兩天賣超，昨天則是買超6,188張，今（24）日股價由黑翻紅，盤中漲幅0.16%。

立委曾銘宗指出，外資看多台積電，多家外資持續喊買台積電，目標價上看900元，但卻是連續賣超10天，台積電股價一度下跌至550多元，外資一面喊多一大賣，金管會要不要管？黃天牧在立法院財委會表示，台積電是很重要的公司，會請證交所了解，一個內完成調查並將報告送交財委會。

台積電今年初股價一度衝達歷史天價688元，之後股價走跌，近期一度下滑至555元，主要是受到外資賣壓的影響，立委關切外資趁機割韭菜，要求金管會調查，不過，隨著台積電股價下跌，零股投資人卻是勇於買進。

美系外資最新報告同步下修台積電、聯電（2303）、世界目標價，但重申台積電、聯電雙雄買進評等，僅世界評等下調至中立，其中，台積電目標價由855元調降至842元。

美系外資認為，在全球經濟放緩及訂單調整下，預估到2023年台積電除8吋晶圓外，整體代工價格將維持穩定，美系外資表示，到2023年除台積電8吋晶圓外，整體代工價格將維持穩定，且預估台積電、聯電、世界（5347）今年恐不會再漲價，但預計台積電8吋晶圓價格將可在2023年上漲5%。

美系外資正面看待晶圓代工產業，雖然因為擴產因素，投資人擔心2023年有供過於求的潛在風險，但現在瓶頸應是設備交貨的時間，現在預估明年將出現衰退太早。

台積電今日以587元開出，下跌3元，盤中翻紅至591元，盤中力守紅盤。