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三大利多加持 低軌衛星族群台揚、昇達科帶頭飆

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

SpaceX新一代衛星可旺在第2季升空，全球最大衛星展2022年美國國際衛星通訊技術展正在華盛頓特區展開，加上台灣也釋出低軌衛星可用頻率相關規則，未來低軌衛星可望落地台灣市場，三大題材加持，推升低軌衛星族群股價走勢，台揚（2314）鎖上漲停昇達科（3491）一度逼近漲停。

台揚打入第二大低軌衛星廠商OneWeb，今日股價登上漲停鎖住，排隊委買張數超過5,000張，昇達科23日法說會看好低軌衛星今年貢獻營收可望成長十倍，推升股價一度逼近漲停價來到195.5元。

此外，明泰（3380）也上漲逾1%，建漢（3062）則上漲逾4%。

全球最大低軌衛星廠商SpaceX，新一代衛星計畫將在未來三年發射3萬顆，為增加傳輸吞吐量，已經納入新的通訊頻譜E-Band，高於Ka Band，增加六倍的傳輸吞吐量，預計2022年第2季開始發射，新一代衛星也可望推升未來低軌衛星產品更進一步成長。

漲停 昇達科

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