三大利多加持 低軌衛星族群台揚、昇達科帶頭飆

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已逼近一個月，烏克蘭奮勇抵抗，但重工業如鋼鐵、軍工廠幾乎都被炸毀，雙方死傷人數上升，理論上除非普丁瘋了用上核子武器，否則進入認真談判將是必然。

2022-03-24 13:06