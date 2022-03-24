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美系外資同步下修台積電、聯電、世界目標價
美系外資最新報告同步下修台積電（2330）、聯電（2303）、世界目標價，但重申雙雄買進評等，僅世界評等下調至中立，其中，台積電目標價由855元調降至842元；美系外資認為，在全球經濟放緩及訂單調整下，預估到2023年台積電除8吋晶圓外，整體代工價格將維持穩定。
美系外資表示，雖然下修全球GDP預估，但目前尚未看到代工的訂單有明顯減少的跡象，預估今年底到明年初，在整體經濟放緩下，消費相關產品訂單將出現小幅調整。
美系外資認為到2023年除台積電8吋晶圓外，整體代工價格將維持穩定，美系外資預估，台積電、聯電、世界（5347）今年恐不會再漲價，但預計台積電8吋晶圓價格將可在2023年上漲5%。
美系外資正面看待晶圓代工產業，雖然因為擴產酥素，投資人擔心2023年有供過於求的潛在風險，但現在瓶頸應是設備交貨的時間，現在預估明年將出現衰退太早。
美系外資下修晶圓代工目標價，台積電由855元調降至842元，重申買進評等；聯電目標價由71.2元調降至65.3元，重申買進評等；世界先進目標價則由138元調降至128元，重申中立評等。
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