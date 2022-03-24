金管會挺護國神山 台積電早盤最高590元

美股下跌，衝擊亞股。台股今（24）天開盤小跌20點，一度大跌逾百點，台積電（2330）開盤下跌3元，最高590元：股后信驊（5274）和世芯-KY（3661）分別面臨3,000元及千元保衛戰。

美股道瓊指數下跌448.96點，跌幅約1.29%，收34,358.5點；那斯達克指數下跌186.21點，跌幅約1.32%，收 13,922.6點；標普500指數下跌55.37點，跌幅約1.23%，收4,456.24點；費城半導體指數下跌85.5點，跌幅約2.48%，收3,360.3點。

台積電ADR收在105.35美元，下跌1.69美元，跌幅1.58%；每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以昨日新台幣匯市收盤價28.551元計算，相當台股台積電每股為601.57元。先前外資喊進，卻又連續賣超台積電，引起投資人不滿，金管會要全面徹查。昨天外資結束連三賣，買超6188張，台積電今天開盤下跌3元，最高到平盤價590元。

前十大高價股綠油油一片，股后信驊面臨3,000元保衛戰，昨日重回千金股的世芯-KY則面臨千元保衛戰。

聯發科（2454）昨天外資連二賣，賣超342張，開盤上漲1元，價位在978元，最低曾到968元。