神基公告 今年2月EPS 0.21元

強固型電腦大廠神基投控（3005）因股票達到公布注意交易資訊標準，今（23）日公布今年2月淨利年增44.8%，單月每股純益（EPS）為0.21元。

神基（3005）公布今年2月營收22.86億元、年增21.2%，稅前淨利1.56億元、年增90.2%，本期淨利1.26億元，年增44.8%，單月每股純益為0.21元。

神基自3月7日開始，連續遭外資賣超13日，今日股價收在56.4元，上漲0.1元、漲幅0.18%。

展望今年景氣，神基董事長黃明漢先前指出，Chromebook需求自去年下半年已經降溫，第4季出貨甚至較同期腰斬，但Chromebook毛利率不好，所以有利於產品組合改善，而今年則看好高階消費筆電以及美歐返工率提升後，商用筆電需求增加，兩大類的產品線均會較去年成長。

汽車事業群近兩年因疫情期間受影響，導致表現不如預期，目前仍有俄烏戰爭及海運塞港等影響該事業。不過，神基今年首季看到該業務已逐漸回溫，朝向2019年正常水準邁進，今年第2季甚至有可能出貨表現更佳。

法人預估，神基今年整體營收將成長8-12%，其中強固型電腦年增8-12%，汽車事業群預計今年有雙位數成長，不排除上看兩成以上，至於綜合機構件業務則持平。