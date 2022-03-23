波動市場的最佳策略 定期定額投資台股基金

地緣政治風險疊加聯準會鷹派言論頻傳，連帶使美股三大指數今年以來表現盡墨，臺灣加權股價指數亦從今年高點拉回超過千點。不過從歷史經驗來看，戰爭帶來的修正反而是定期定額投資的絕佳時點。

元大投信指出戰爭爆發初期通常伴隨股市劇烈波動，市場底部難以推估，此時適合以定期定額方式持續布局優質標的，透過黑天鵝事件降低成本，投資在相對低點，待戰事告一段落，市場消化利空消息後，股市將重回成長軌道，低點累積的單位數將有機會獲得可觀報酬。

元大投信台股研究團隊表示，在歷次戰爭時期進場定期定額台灣加權股價指數三年均獲雙位數報酬，包含2001年的阿富汗戰爭、2003年的伊拉克戰爭、2014年的克里米亞戰爭，定期定額三年報酬率分別達21.4%、17.97%、14.73%。正逢俄烏戰爭期間，投資人可以藉由定期定額優質台股基金掌握未來反彈契機。

根據國發會最新數據顯示，台灣PMI已連續20個月呈現擴張，不論是傳產或是電子廠商均呈現穩健復甦，整體企業獲利有望持續成長，台股預料短震長多，在市場修正期投資基金，藉由紮實的基本面研究與行腳式投資，可幫助投資人逢低布局價值被錯殺的績優股，建議投資人可考慮同時定期定額兩檔以上台股基金，掌握不同題材投資機會。