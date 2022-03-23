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股東會高峰將近 布局高股息龍頭股搶先機

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
投資人投資台股時，可多加留意瞄準龍頭股及高股息的台股基金。情境示意圖。圖／Ingimage
投資人投資台股時，可多加留意瞄準龍頭股及高股息的台股基金。情境示意圖。圖／Ingimage

台股上市櫃公司年報將在3月底出爐，4、5月將進入股東會高峰。2021年台股獲利大成長，市場看好今年派發的總股息新台幣達2兆元至2.5兆元，其中龍頭股扮演獲利成長引擎，也是台股的配息「大戶」今年有望再成長，投資人投資台股時，可多加留意瞄準龍頭股及高股息的台股基金。

元大台灣50（0050）指數成分股為例，證交所統計，2010年台灣50指數成分股配發的現金股息約4,990億元，2020年度來到8,991億元，成長幅度高達80%，同期台股上市櫃公司的現金股息從9,604億元，成長到1.56兆元，成長幅度62%。

0050成分股中，權王台積電（2330）2010年度配發的現金股息約777億元，2020年度來到2,593億元，成長幅度達233%，顯示龍頭股優異的獲利能力，同步帶動配息能力。此外，塑化龍頭台塑（1301）宣布2021年度將配息8.2元，創歷年新高，相較於台塑2010年度每股配息4元，也呈現大幅成長。

龍頭股動能強勁可見一斑，元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）投資台股具高股息特色的龍頭概念股，同時為滿足國人退休理財及現金流規劃，該基金獨特設計月配息與年終加碼配息機制，打破過去買台股，只能在除權息旺季領息的投資慣性，也讓投資人在震盪環境下，能適度落袋為安。

高股息 台股獲利 配息 元大

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