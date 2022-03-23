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中信高評級公司債ETF 獲雙料大獎

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信投信t產品再獲大獎肯定，中信高評級公司債（00772B）因質化、量化表現出色，榮獲第25屆傑出基金金鑽獎固定收益ETF一般型(其他市場債券)及2022年Smart智富台灣基金獎之債券類指數股票型基金獎肯定。

中信投信固定收益投資科主管暨中信高評級公司債ETF經理人張勝原表示，中信投信一直致力於散戶的推廣，今年整體在ETF散戶人數已經超過７萬人，成長速度也是最快的，相信在未來債券ETF的接受度也會越來越高，不僅如此，中信投信將更投入於產品品質的提升，提供更優質、符合投資人需求的產品。

中信高評級公司債（00772B）由於資產規模、受益人數成長、追蹤差異等量化指標數據優異，加上首創月配息機制，搭配線上直播方式，雙管齊下推廣債券ETF投資，推動受益人結構改變。根據CMoney統計，持有400張以下受益人於2021年成長率高達11%，散眾化推廣程度於市場規模前10大債券ETF中相對高。

中信投信今年獲獎不斷，一開年即獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）評選為「台灣最佳零售基金公司」（Best Retail Fund House）及「台灣最佳ETF管理公司」（ETF Manager of The Year）兩項大獎，並於2021年度ETF及ETN競賽獲得ETF發行貢獻獎第二名。

ETF 中信 債券

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