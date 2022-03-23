台股上漲171.66點 三大法人買超150.7億元

周二美股四大指數齊揚，台股今（23）日開紅，盤中一度上漲至17,738.69點，收17,731.37點，上漲171.66點，成交量2,835.64億元；三大法人買超150.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超112.69億元，投信買超2.36億元，自營商買超（合計）35.63億元，其中自營商（自行買賣）買超24.44億元，自營商（避險）買超11.19億元。

今金融保險類股漲勢最為強勁，指數大漲1.96%，而股價表現疲弱的電子股轉強，高價電子股收紅，譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、AES-KY漲幅逾5%，帶動電子族群一同上漲，凌通（4952）攻上漲停板，新唐（4919）也有超過9%的漲幅，來到175.5元，為近期新高價。漲多的化工股則出現調節賣壓，中華化（1727）、台肥（1722）下跌，航運股熱度減弱，成交比重降為9.25%，大盤收在17,731.37點，漲幅0.98%。