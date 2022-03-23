科技類股轉強 台股漲171點收17,731點

美股22日持續關注俄烏戰情與聯準會日趨鷹派的政策立場，市場傳出歐盟不太可能對俄羅斯祭出石油禁令後，原油漲勢暫停，美債拋售加劇，阿里巴巴等中概股群起強彈，四大指數齊揚，帶動台股今（23）日表現。

台股終場上漲171.66點，漲幅0.98%，收17,731.37點，成交量2,835.64億元。而台積電（2330）今日上漲7元，漲幅1.2%，收590元。法人表示，自俄烏戰爭以來，傳產表現較科技類股亮眼，不過近期科技類股已有轉強趨勢，建議投資人不妨分散風險，調配傳產與科技類股的布局比例，可逐漸增加科技族群的配置。

群益投顧副總曾炎裕指出，受到中概股強彈影響，科技股今日表現佳，像是晶豪科（3006），新唐（4919）等股，度過今年1月低點後逐漸震盪走揚，可見市場對於科技類股基本面仍然看好，而新唐今日盤中高點更達175.5元，漲幅7.33%，表現佳，加上台積電股價回到去年同期水準，顯示台股大盤逐漸回復以往水準，後市持續看好。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：譜瑞-KY（4966），力旺（3529），AES-KY（6781），矽力-KY（6415），祥碩（5269）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：創惟（6104），美而快（5321），美時（1795），奇鋐（3017），康普（4739），台肥（1722）等股。