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台積電即將挑戰600元大關 投資人該買還是賣？

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

台積電（2330）今（23）日股價高點達590元，即將挑戰600元大關，法人表示，美股科技指數走揚帶動台積電近日表現，隨著國際消息面對股市影響漸小，各國股市逐漸回復到以往水準。

統一投顧董事長黎方國指出，目前台積電股價已達去年同期水準，隨著市場回溫，基本面佳的台積電後市持續看好，預期今年第4季與明年有機會表現亮眼。

觀察台積電過去股價表現，往往是第3季開始出現走揚，至農曆年前達到高點，法人建議，投資人可視自身能力與風險承受力考量是否中長線布局，目前仍是加碼的時點，可謹慎布局等待後市獲利機會。至於前陣子在低點入手台積電的小資族，若想進行短線操作，則不宜追高，600元大關將會是合適獲利了結時機。

台積電 元大

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