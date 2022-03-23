綠電成飆股、昨券資比高達93% 盤中下跌軋空行情暫緩

近期飆股綠電自3月8日起漲至昨（22）日收盤價78.5元，已大漲92%，昨日券資比創下新高，達93%，今（23）日綠電盤中下跌逾2%，股價稍作休息，空方勢力暫時獲得勝利。

綠電券資比自3月10日起超過5成，至3月21日券資比都在5至6成不等，直到昨日才創下93.06%的新高，在這波上漲攻勢中，綠電只有在14、15日下跌，空方只大賺兩天，其餘皆遭軋空，不過今日綠電盤中跌幅逾2%，暫時中斷連日的軋空行情。

乍看名稱，投資人以為綠電再生是綠能相關概念股，不過它雖走環保路線，卻與能源、太陽能等概念無關。

綠電是國內第一家取得合法回收處理執照的廠商，且是中部以北唯一合格處理廠商，是台灣最大的廢家電、廢資訊物品回收處理廠。主要從事廢電子電器物品、廢資訊物品回收處理，並將可資源回收再利用的有價材出售給下游業者。

這波股價上揚主要受惠於全球原物料價格飆漲。綠電表示，近一年多國際原物料包括銅、鐵、鋁及玻璃等價格大幅上漲，部分原物料長線漲幅也大增。今年以來國際金屬原物料價格維持高檔，2月下旬俄烏爆發戰爭，更將原本已處高檔的金屬原物料價格再往上推升。

以綠電的回收的品項來看，該公司目前回收四大產品包括鐵、銅、鋁及塑膠。鐵佔整體產出量約50%、銅佔約11%、鋁佔1%、而塑膠佔約13%。近期豐興公告報價向上推升，市場看好該公司目前有約3個月的回收品庫存品，有庫存漲價效益，至少2至5月的營運都不看淡，是近期受到市場高度關注及股價持續衝高的重要關鍵。