快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠電成飆股、昨券資比高達93% 盤中下跌軋空行情暫緩

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

近期飆股綠電自3月8日起漲至昨（22）日收盤價78.5元，已大漲92%，昨日券資比創下新高，達93%，今（23）日綠電盤中下跌逾2%，股價稍作休息，空方勢力暫時獲得勝利。

綠電券資比自3月10日起超過5成，至3月21日券資比都在5至6成不等，直到昨日才創下93.06%的新高，在這波上漲攻勢中，綠電只有在14、15日下跌，空方只大賺兩天，其餘皆遭軋空，不過今日綠電盤中跌幅逾2%，暫時中斷連日的軋空行情。

乍看名稱，投資人以為綠電再生是綠能相關概念股，不過它雖走環保路線，卻與能源、太陽能等概念無關。

綠電是國內第一家取得合法回收處理執照的廠商，且是中部以北唯一合格處理廠商，是台灣最大的廢家電、廢資訊物品回收處理廠。主要從事廢電子電器物品、廢資訊物品回收處理，並將可資源回收再利用的有價材出售給下游業者。

這波股價上揚主要受惠於全球原物料價格飆漲。綠電表示，近一年多國際原物料包括銅、鐵、鋁及玻璃等價格大幅上漲，部分原物料長線漲幅也大增。今年以來國際金屬原物料價格維持高檔，2月下旬俄烏爆發戰爭，更將原本已處高檔的金屬原物料價格再往上推升。

以綠電的回收的品項來看，該公司目前回收四大產品包括鐵、銅、鋁及塑膠。鐵佔整體產出量約50%、銅佔約11%、鋁佔1%、而塑膠佔約13%。近期豐興公告報價向上推升，市場看好該公司目前有約3個月的回收品庫存品，有庫存漲價效益，至少2至5月的營運都不看淡，是近期受到市場高度關注及股價持續衝高的重要關鍵。

綠電 原物料 券資比

延伸閱讀

創新論壇／陳鳳龍：串起綠能價值鏈

種綠電賺綠金 高市3月15日起祭出高額補助太陽光電申請

台灣跳電 綠電當道

2月營收／綠電月減20％ 本月可望回溫

相關新聞

台股早盤漲逾百點站上17,700點 台積開盤上漲7元

台股今(23)日開盤上漲21.91點，開盤指數17,581.62點，早盤一度漲逾百點，站上17,700點；台積電（233...

台積電即將挑戰600元大關 投資人該買還是賣？

台積電（2330）今（23）日股價高點達590元，即將挑戰600元大關，法人表示，美股科技指數走揚帶動台積電近日表現，隨...

綠電成飆股、昨券資比高達93% 盤中下跌軋空行情暫緩

近期飆股綠電自3月8日起漲至昨（22）日收盤價78.5元，已大漲92%，昨日券資比創下新高，達93%，今（23）日綠電盤...

長榮宣布減資後 航運低點已過？

萬寶投顧陳子榕指出，美股周一收黑，台股週二(3/22)受衝擊，終場收17,559點，下跌0.65點，成交量2,355億元。

融券回補潮 台股演軋空秀

台股昨（22）日多空拉鋸，非電族群挑大梁，金融、營建、鋼鐵、塑化等紛紛收紅上漲，力保台股持平不墜，終場小跌0.65點收1...

十檔電子股目標價 美銀下修

由於短線消費市場動能不足，基本面走弱，加上長線面臨總體經濟與地緣政治風險干擾，美銀證券在昨（22）日最新出具的亞太科技產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。