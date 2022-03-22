好樂迪現金減資15% 股東每股合計拿回2元
好樂迪（9943）今天董事會宣布現金減資退還股東股款，減資比為15%，退還股東每股現金1.5元，加上將配發現金股利0.5元，股東合計每股可拿回2元。
好樂迪今天通過2021年財報，全年營收16.81億元，營業毛利7.76億元，稅後純益為6272萬元，每股盈餘0.43元。
該公司董事會決議調整資本結構擬辦理現金減資，減資金額為2.2億元，減資比率為15%，減資後股本為12.52億元，預定股東會日期為6月16日，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜，預計每股退還現金1.5元。
考量到長期以來獲利穩定，營業活動現金流量呈現穩定流入，考量資本結構更健康，並提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資作業。
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