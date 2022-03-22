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富達：戰爭提高停滯性通膨風險 資產配置宜審慎

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會Fed升息1碼（即0.25個基本點），符合市場預期。富達預期，今年Fed將升息三、四次，並加強對抗通貨膨脹。投資人在進行資產配置時，對於風險資產最好保持審慎態度。

富達國際宏觀及策略配置全球主管亞墨德（Salman Ahmed）表示，如市場預期，Fed升息1碼，但主要變化在於點陣圖反映2022年將出現七次升息。Fed主席鮑爾表示，委員會對於恢復價格穩定及應對貨幣緊縮政策已有共識。

亞墨德指出，富達仍預期Fed今年將升息三、四次，但評估Fed極端鷹派的立場及隨之而來的緊縮政策，將影響美國整體經濟成長。由於停滯性通膨風險受俄烏戰爭影響而加劇，即使局勢持續未明，Fed仍將加強對抗通膨。

因此，亞墨德認為，在當前景氣循環下，Fed未來出手救市的可能性進一步下滑，資本市場持續面臨相當的風險。從資產配置角度來看，富達對股票及信用債將維持審慎態度。

Fed 升息 美國聯準會

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