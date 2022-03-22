北歐家具品牌供應商 峰源-KY擬4月下旬掛牌

家具製造廠商峰源-KY（6807）將於明（23）日舉辦上市前業績發表會，預計於4月下旬在台掛牌上市。該公司主要從事室內家具的研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品，公司有七成營收來自北歐連鎖家具龍頭，與該客戶有長達25年以上的合作關係，另外，峰源-KY2020年已進入全球第三大零售業者Costco供應體系，目前Costco訂單的營收占比已超過一成。

峰源-KY主要銷售市場為美國及中國大陸，為因應國際品牌客戶持續不斷之訂單，公司斥資 3000萬美元設置泰國廠，預計9月完工、第4季投產。公司表示，將完工的泰國廠最大年產能為78萬套沙發，未來投產後，泰國廠產能將占整體產能超過三分之一，主要支應北美客戶需求，新廠年產值可達6200萬美元。峰源-KY目前在泰國的既有廠房為租賃，去年營收貢獻不到800美元，今年新廠啟動後，營收貢獻將翻倍成長。

峰源-KY主要生產基地在中國大陸，大陸產能一年生產150萬套沙發 ，相較於傳統沙發廠是個人工作站模式，峰源-KY採快速大量生產，並站穩中價位市場版圖。峰源-KY反應原物料上漲，先前已經過兩次調價，調漲幅度達3~5%，今年受俄烏戰爭影響，石油價格上漲，使上游原物料化纖、海綿價格有所波動，公司亦不排除還會進行第三次漲價。

峰源主力客戶除了位於北歐全球最大家具品牌商與Costco之外，還包括日本最大家具通路商Nitori，以及Williams-Sonoma等，均為國際知名連鎖家具品牌，另公司也發展自有品牌，主打較高單價的木製家具。

峰源-KY過去三年的營收分別為34.52億元、29.53億元及41.76億元，依目前股本 4.5億元計算之每股稅後盈餘分別為4.37元、4.26元及4.71元，近年獲利表現穩健。

峰源-KY表示，隨著家具產業逐步回復至新冠疫情前之水準，加上公司持續在新產品以及新客戶的擴展有成，加上泰國新廠也預計在今年第4季投產，公司未來營業規模的持續增長值得期待。