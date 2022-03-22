台股下跌0.65點 三大法人買超15.89億元

Fed主席鮑爾表示，必要時會在下次會議上升息2碼，美股昨（21）日收跌，台股今（22）日受美股影響，開盤一度下跌至17,468.55點，盤中震盪走升，收17,559.71點，下跌0.65點，成交量2,354.56億元；三大法人買超15.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超3.54億元，投信買超17.35億元，自營商買超（合計）2.07億元，其中自營商（自行買賣）買超5.79億元，自營商（避險）賣超3.72億元。

化工股股價持續點火走強，三福化（4755）再度領軍化工族群上攻，東鹼（1708）、中華化（1727）、三福化攻上漲停板，三福化衝破200元大關，收209元，創歷史新高。電子零組件相關個股也表現強勢，嘉澤（3533）、華通（2313）都有超過4%的漲幅，今航運族群最為弱勢，航空雙雄、貨櫃三雄紛紛下跌，大盤收在17,559.71點，漲幅0%。