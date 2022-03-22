美股因鮑爾放鷹走跌 台股終場近平盤收17,559點

Fed主席鮑爾再度發表鷹派言論，表示不排除後續每次會議都升息，造成美股昨（21）日盤中走跌，四大指數終場小跌收盤。台股今（22）日受美股影響，開盤一度下跌將近百點，後續拉回進行盤整。

台股終場小跌0.65點，收17,559.71點，而台積電（2330）今日下跌3元，漲幅0.51%，收583元。法人建議，投資人可陸續布局綠能題材股，也可布局半導體、貨櫃輪族群等基本面佳也具長線利多的類股。

華南投顧董事長儲祥生表示，今年持續看好科技電子族群，但在疫情後，各國漸漸意識到發展自身IC產業的重要性，因此紛紛開始發展成熟製程，政府也大力支持，因此需特別留意這方面消息，擔憂半導體市場將迎來激烈競爭。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），鈊象（3293），創意（3443），三福化（4755），世芯-KY（3661）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：聯詠（3034），緯穎（6669），力智（6719），博智（8155），力旺（3529）等股。