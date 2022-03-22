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中鋼40元過得去？法人認為有這些題材加持

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

鋼鐵股連日來升為盤面上的焦點族群，在俄烏戰火延燒下，波及烏克蘭大鋼廠，恐將進一步造成鋼鐵供給吃緊，有機會推升鋼價持續走高，龍頭股中鋼（2002）自結今年前2月大賺近百億元，獲利跳增3成，今（22）日股價開高，到底中鋼40元關卡價能不能過得去？法人認為，中鋼具有四大題材加持，股價有機會往上。

台股今日開低，雖一度翻紅，但盤中欠缺強力的主流股帶動，指數再度翻黑，盤面上化學生技、鋼鐵、營建等類股成為撐盤要角，鋼鐵股連日來躍升為熱門焦點，中鋼股價有沒機會突破40元關卡，往去年的高點前進？成為市場關注重點。

以基本面來說，根據中鋼公告的自結獲利，2月稅前盈餘41.6億元，月減23.5%、年增8.9%；累計今年前2月稅前盈餘96.8億元，年增29.8%，每股盈餘約0.61元；法人認為，鋼價在歐洲鋼鐵生產鏈遭俄烏戰爭波及下，將衝擊供給，加上國際原物料上漲，鋼價易漲難跌，看好中鋼營收、獲利將持續向上。

證券分析師張陳浩表示，中鋼去年股價大漲的主要原因是中國大陸的碳中和政策，今年政策仍持續，成為中鋼的一大題材，加上美國啟動升息，原物料價格上漲，還有大陸鋼鐵重鎮河北唐山因疫情嚴重封城，還有俄烏戰火下烏克蘭大鋼廠受砲擊，將影響鋼鐵供給吃緊。

他認為，中鋼在四大題材加持下，趨勢向上，股價有機會上攻；如果以整個鋼鐵股來看，還有第五個題材是鎳價大漲下，不鏽鋼股也將受惠；張陳浩強調，豐興（2015）內外銷盤價已連三漲，且廢鋼價格也上揚，預期中鋼後續盤價也可望續漲。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，國際鋁價上漲，美股鋼鐵股也上漲，加上俄烏戰爭加大供需缺口，都是推動鋼鐵股漲勢的原因，在鋼鐵股位階相對較低，第2季報價向上，在景氣上呈現逐季往上的趨勢下，對鋼鐵股看法正向。

鋼鐵股 中鋼 鋼價

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