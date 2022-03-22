台股ADR漲跌互見 台積電早盤股價開低

台股ADR昨（21）日漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.2美元，但今日台積電股價開低577元，最高價位在586元；日月光ADR跌挫1.84%，收在7.45美元，日月光投控（3711）今日開在平盤，最低價位在104元，最高價位在105.5元。

美股道瓊指數下跌 201.94 點，或 0.58%，收 34,552.99 點；那斯達克指數下跌 1.94 點，或 0.04%，收 4,461.18 點；標普 500 指數下跌 55.38 點，或 0.40%，收 13,838.46 點；費城半導體指數下跌 9.1 點，或 0.26%，收 3,423.2 點。

台積電ADR盤中一度重挫1.49%，但稍後收復跌勢，在平盤上下多空拉鋸，收盤上漲近0.2%，收在106.92美元；但台積電早盤最高到平盤價586元，最低則是577元，均價為580.01元。

日月光投控昨天公告指出，因應營運需求，矽品科技（蘇州）向明基材料取得江蘇省蘇州市蘇州工業園區春輝路部分廠房，房屋建築物6萬469平方公尺，及土地使用權6萬3570平方公尺，交易總金額人民幣2.64億元，折合新台幣11.84億元；但本案仍須蘇州工業園區管委會審核同意。