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台積電開盤跌9元 聯發科開盤跌7元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

台北股市今（22）天開盤跌47.95點，加權股價指數為17,512.41點，成交金額新台幣45.04億元；昨日外資又賣超，台積電（2330）開盤下跌9元，開在577元；聯發科（2454）開盤下跌7元，開在971元。

美股道瓊指數下跌201.94點，或 0.58%，收34,552.99 點；那斯達克指數下跌 1.94 點，或 0.04%，收 4,461.18 點；標普 500 指數下跌 55.38 點，或 0.40%，收 13,838.46 點；費城半導體指數下跌9.1點，或 0.26%，收 3,423.2點。

護國神山台積電股價今年衝上688元，站上歷史新高，但因烏俄戰爭等國際情勢影響股價走跌，根據證券交易所統計資料，今年外資賣超台股金額創新高，台積電16日以前遭外資連賣18天、逾51萬張。

儘管17日買超逾2萬張，但18、19日又連兩天賣超1492、922張，身為賣超主力的外商，卻發布報告調高台積電目標價，金管會主管允諾將徹查。台積電股價今日開在低點577元，最高則為平盤價586元。

千金股方面，股王矽力-KY（6415）開在平盤，最高到3440元，股后信驊（5274）開盤上漲50元，價位開在2970元。

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