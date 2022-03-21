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遊戲股王鈊象獲利創高 去年EPS賺67.21元

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股鈊象（3293）今（21）日晚間公告財報，去年每股純益大賺超過六個股本，來到67.21元，較前年每股純益48.38元大幅成長，創歷史新高，業績表現亮眼，董事會決議配發現金股利50元，較前年42元提升，創歷史新高，以今日收盤價756元計算，殖利率約6.61%。

鈊象去年營收112.85億元，年增33.9%，稅後純益47.34億元，年增38.8%，每股純益大賺67.21元，營收、獲利均創下新高紀錄。據了解，鈊象獲利成長主因來自《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等六大產品線的業績持續成長，推升獲利激增。

此外，鈊象董事會也決議盈餘轉增資，預計發行70,450,390股，總金額約7.04億元，原股東將可每仟股無償配發新股1000股，增資目的為充實營運資金，並待股東會通過，呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行　新股基準日、發放日及其他相關事宜。

鈊象 股東會 營收 財報 遊戲股 股利

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