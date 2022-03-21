原物料漲翻天 南僑2月獲利年減逾六成

油脂大廠南僑（1702）今（21）日公布2月自結獲利為444.8萬元，受到石油和各種油品大漲、運費也上揚，以及俄烏戰爭導致原物料價格大幅向上，加上中國大陸部分城市封城，衝擊南僑獲利，減少794.4萬元，年減64.11%，每股純益（EPS）為0.02元，和去年同期0.05元相比，減少0.03元。

南僑油脂主要原料為棕櫚油、椰子油、黃豆油、牛油等等，但近期棕櫚油價格直線上升，加上2月起，俄烏戰爭導致部分油品未來可能斷貨，各種油品價格全面走揚，反映在南僑各種生產成本，無法立刻轉嫁下游，導致南僑今年2月營收為12.66億元，較去年同期12.05億元，增加0.61億元，年增5.03%，但獲利大減超過六成。

南僑總經理李勘文說，2月因氣候變遷、運費高漲，還有石油和各種油品也全都上揚，中國大陸疫情又升溫，導致部分城市封城，俄烏戰爭更影響原物料價格，戰爭破壞耕種器具，無法春耕，目前還無法看出第2季價格是否能恢復正常。

今年前兩個月自結獲利為9,738萬元，和去年同期1.16億元相比，減少1,921萬元，年減16.48%，EPS為0.39元，較去年同期EPS為0.47元，減少0.08元。

南僑日前也公布去年財報，全年營收為198.7億元，稅後純益為10.71億元，年增12.67%，創近五年新高，EPS為4.32元。