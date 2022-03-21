快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

賴清德問成大生未來志向 41%想「躺平」讓他傻眼

原物料漲翻天 南僑2月獲利年減逾六成

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

油脂大廠南僑（1702）今（21）日公布2月自結獲利為444.8萬元，受到石油和各種油品大漲、運費也上揚，以及俄烏戰爭導致原物料價格大幅向上，加上中國大陸部分城市封城，衝擊南僑獲利，減少794.4萬元，年減64.11%，每股純益（EPS）為0.02元，和去年同期0.05元相比，減少0.03元。

南僑油脂主要原料為棕櫚油、椰子油、黃豆油、牛油等等，但近期棕櫚油價格直線上升，加上2月起，俄烏戰爭導致部分油品未來可能斷貨，各種油品價格全面走揚，反映在南僑各種生產成本，無法立刻轉嫁下游，導致南僑今年2月營收為12.66億元，較去年同期12.05億元，增加0.61億元，年增5.03%，但獲利大減超過六成。

南僑總經理李勘文說，2月因氣候變遷、運費高漲，還有石油和各種油品也全都上揚，中國大陸疫情又升溫，導致部分城市封城，俄烏戰爭更影響原物料價格，戰爭破壞耕種器具，無法春耕，目前還無法看出第2季價格是否能恢復正常。

今年前兩個月自結獲利為9,738萬元，和去年同期1.16億元相比，減少1,921萬元，年減16.48%，EPS為0.39元，較去年同期EPS為0.47元，減少0.08元。

南僑日前也公布去年財報，全年營收為198.7億元，稅後純益為10.71億元，年增12.67%，創近五年新高，EPS為4.32元。

南僑 營收 疫情 財報

延伸閱讀

錸寶去年EPS 2.86元 擬配2元現金股利

俄烏戰爭衝擊肥料穀類出口 全球糧荒隱現

懶理俄烏戰 匈牙利、塞爾維亞慶中俄合建鐵路通車

俄烏戰爭的美中角力：中共的「中立」只是掩飾挺俄的煙霧彈？

相關新聞

美時挾去年財報及癌症用藥成長動能利多 股價再戰前高

美時（1795）去年財報亮眼，營收與獲利都雙位數成長，營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、每股純益等六大財務指標...

唐山疫情嚴重 中鋼領軍鋼鐵類股指數強漲逾2%

中鋼（2002）今(21)日帶領鋼鐵類股指數上衝逾2.5%，主要來自消息面刺激買盤搶進，短線帽客是否下半場會沖低股價，尚...

華紙 Q2擬再漲價10％

華紙（1905）昨（18）日召開法說會，總經理陳瑞和表示，反映成本上漲，華紙去年第4季至今年首季各紙種價格已調漲5-10...

鋼市硬挺 中鴻開漲盤

中鴻（2014）昨（18）日開出4月份內銷盤價，熱軋和冷軋鋼品漲價每公噸2,300元，鍍鋅鋼品漲每公噸3,000至3,5...

台驊砸4.9億 買北市商辦

台驊投控（2636）昨（18）日公告，以4.98億元購置北市「揚昇忠孝大樓」17樓，共374.79坪（含二個車位），扣掉...

愛山林去年EPS 7.02元 八年高點

愛山林（2540）昨（18）日通過去年財報，稅後純益11.3億元，年增25%，每股稅後純益達7.02元，創八年新高，董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。