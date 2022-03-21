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邑錡去年每股純益1.56元 擬配發1.5元股利

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）21日公布去年財報，全年營收5.51億元，稅後淨利3,772萬元，年增54.8%，為五年來高點，每股純益1.56元。

董事會同時決議通過2021年股利政策，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，擬以盈餘分配現金股利0.05元、資本公積發放現金0.945元，盈餘轉增資配股0.5元，合計1.5元股利。

展望今年營運，邑錡表示，視覺經濟將成主流，邑錡持續深化自有晶片影像模組的量產整合，除了可提升Brinno自有品牌OBM縮時相機的效能優化，並能同時降低產品開發成本；同時，亦能導入創新ODM新產品開發，創造更高毛利與提升客戶關係黏著度。

邑錡2021全年營收5.51億元，創歷史次高；稅後淨利3,772萬元、EPS為1.56元，皆創五年來新高。邑錡表示，去年新冠疫情與料況供應嚴重影響全球經濟，Brinno自有品牌縮時攝影相機仍突圍創下全年營收歷史新高；創新ODM新一代教學研究智慧裝置因美國恢復實體上課後穩定出貨拉抬營收，自有品牌與創新ODM雙業務穩定成長創下全年營收歷史次高。

營收 邑錡 股利

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