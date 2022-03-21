現金減資市場不埋單？「這公司」打臉 投報率近五成

長榮（2603）、國巨（2327）近期相繼宣布將辦理現金減資，退還現金給股東，但卻衝擊股價的表現，國巨連兩天下跌，股價跌掉27元，跌幅逾6%，到底現金減資對股價是好是壞？從東和鋼鐵（2006）現金減資後的例子來看，就打臉現金減資股價一定會不好的情況，統計從去年得知將現金減資後買進東鋼的話，若放到現在，加計股利及退還的現金，投報率達47.92%，買進1張，賺進19,052元。

法人表示，現金減資有助拉升EPS、股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA），改善財務結構，對公司來說是不錯的策略，但是很多投資人分不清現金減資、彌補虧損的減資間的不同，大多存有減資就是不好，或是有問題的刻板印象，因此也會對將辦理現金減資公司的股價造成衝擊。

長榮去年稅後純益2,390.14億元，年增880.98%，毛利率61.69%，每股純益（EPS）45.57元，每股淨值61.76元；上周（3/15）董事會通過擬配發現金股利18元，同時辦理現金減資6成，每股退回6元現金，合計股東可拿回24元。

法人表示，退還的現金不用繳稅，對股東來說，不見得不好，且在減資後資本額降至約211億元來推算，今年的EPS可望突破113元，甚至上看150元；但是，長榮雖有高殖利率，但減資的訊息仍是衝擊隔天（3/16）的股價重挫，盤中一度亮燈跌停，終場收在143元，今日盤中一度下滑至138.5元，終場收在144.5元。

另一家在長榮之後宣布將現金減資的是被動元件大廠國巨，將第五度啟動瘦身，董事會決議辦理現金減資，減資幅度20%，減資金額約10.8億元，消除股數約1.08億股，減資後實收資本額將降至約 43.2億元，國巨現金減資將退還股東2元現金。

國巨去年稅後淨利229.03億元，創歷史次高，每股純益46.46元，擬配發現金股利每股10元，加上現金減資退還每股2元，股東每股可領回12元；法人預估國巨現金減資後，可望帶動明年EPS挑戰60元。

國巨先前曾四次瘦身，從2013年至2017年，除2015年外共減資四次，股本從約221億元一路減少，加上前幾年被動元件等各項產品需求狂飆，基本面的好轉推升股價表現，從不到10元的雞蛋水餃股，變成破千元的高價股。

但國巨在3月17日宣布將再現金減資2成，3月18日股價重挫，收在423.5元，下跌22元，今日則是收在418.5元，下跌5元，短短兩個交易日，股價跌掉27元，跌幅逾6%。

從長榮、國巨的股價走勢，可以看出現金減資對股價似有一定程度的影響，但是現金減資股價一定會不好嗎？法人認為並不全然是這樣，主要仍是要看公司的營運前景。

東鋼去年3月23日董事會通過將辦理現金減資，現金減資比率為33%，每股退還股東3.3元現金，另外，將配發現金股利1.5元，宣布將辦理現金減資的隔天，3月24日股價收在39.75元，如果當時就買進1張，投資成本39,750元，一路放到現在，以今日收盤80.6元來計算，即使持股因減資降至670股，但股價上漲，加上現金股利及退還的現金合計4,800元，投資人仍賺進19,052元，報酬率達47.92%。

從東鋼的股價表現來看，去年3月23日宣布現金減資時，收在41.5元，隔天收在39.75元，去年10月間一度下滑至37元，11月24日為停止交易前最後一個交易日，股價收在43.6元，12月6日減資換發新股掛牌上市，掛牌價60.1元，當天收在59.6元，今日則是以80.8元開出，一度拉升至83元，終場收80.6元，上漲0.7元，漲幅0.87%。