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鋼鐵人領攻台股收漲103.84點 三大法人買超2.61億元
台股今（21）日量縮，鋼鐵人啟動攻勢，多檔個股漲停作收，類股收漲2.27%，電子股也收紅，航運股震盪收紅，終場大盤指數收在17,560.36點，上漲103.84點，成交量2,582.55億元；三大法人買超2.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超1.95億元，投信買超3.57億元，自營商賣超（合計）2.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.3億元，自營商（避險）賣超2.6億元。
台股今日開高走高，指數以17,503.95點開出，也是盤中低點，在鋼鐵股、電子股的帶動下，盤中一度突破17,600點關卡，衝達17,603.99點，終場收17,560.36點，漲幅0.59%，收復月線。
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