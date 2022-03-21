多檔鋼鐵股攻漲停 台股上漲103點收17,560點

俄軍於20日攻擊歐洲最大鋼鐵廠，加上大陸鋼鐵重鎮河北唐山疫情嚴峻，市場預期將造成鋼鐵供應吃緊，帶動今日鋼鐵族群強勢走揚。今（21）日表現亮眼的鋼鐵個股有：新鋼（2032），終場收34.75元，佳大（2033）終場收24.5元，海光（2038）終場收35.25元，志聯（2024）終場收27.8元，齊攻漲停，而中鴻（2014）終場以漲幅7.39%緊追在後。

台股終場上漲103.84點，收17,560.36點，漲幅0.59%，而台積電（2330）今日上漲5元，漲幅0.86%，收586元。法人表示，隨著股市逐漸回穩，投資人可於本周中長線布局基本面佳的企業。

群益投顧副總曾炎裕指出，國際消息對股市的影響趨緩，美股回穩，四大指數18日終場齊走揚，使得台股今日表現佳，預期後續股市將回歸企業基本面，台積電將於4月14日公布第1季財報，投資人可留意後續各企業第1季表現，同時也關注5月Fed升息資訊。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：力智（6719），矽力-KY（6415），儒鴻（1476），創惟（6104），世芯-KY（3661）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：緯穎（6669），AES-KY（6781），博智（8155），雙鴻（3324），聯詠（3034）等股。