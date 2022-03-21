快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

多檔鋼鐵股攻漲停 台股上漲103點收17,560點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股終場上漲103.84點，收17,560.36點，漲幅0.59%。圖／聯合報系資料照
台股終場上漲103.84點，收17,560.36點，漲幅0.59%。圖／聯合報系資料照

俄軍於20日攻擊歐洲最大鋼鐵廠，加上大陸鋼鐵重鎮河北唐山疫情嚴峻，市場預期將造成鋼鐵供應吃緊，帶動今日鋼鐵族群強勢走揚。今（21）日表現亮眼的鋼鐵個股有：新鋼（2032），終場收34.75元，佳大（2033）終場收24.5元，海光（2038）終場收35.25元，志聯（2024）終場收27.8元，齊攻漲停，而中鴻（2014）終場以漲幅7.39%緊追在後。

台股終場上漲103.84點，收17,560.36點，漲幅0.59%，而台積電（2330）今日上漲5元，漲幅0.86%，收586元。法人表示，隨著股市逐漸回穩，投資人可於本周中長線布局基本面佳的企業。

群益投顧副總曾炎裕指出，國際消息對股市的影響趨緩，美股回穩，四大指數18日終場齊走揚，使得台股今日表現佳，預期後續股市將回歸企業基本面，台積電將於4月14日公布第1季財報，投資人可留意後續各企業第1季表現，同時也關注5月Fed升息資訊。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：力智（6719），矽力-KY（6415），儒鴻（1476），創惟（6104），世芯-KY（3661）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：緯穎（6669），AES-KY（6781），博智（8155），雙鴻（3324），聯詠（3034）等股。

鋼鐵 台積電

延伸閱讀

電子鋼鐵點火 台股盤中漲逾百點一度衝上17600點

外資上周賣超台股393億 開發金賣超最多

不確定因素消除 專家看好台股後市

美台升息衝擊資金動能？黃天牧：台股基本面良好

相關新聞

鋼鐵人領攻台股收漲103.84點 三大法人買超2.61億元

台股今（21）日量縮，鋼鐵人啟動攻勢，多檔個股漲停作收，類股收漲2.27%，電子股也收紅，航運股震盪收紅，終場大盤指數收...

不確定因素消除 專家看好台股後市

美國升息的不確定因素消除，群益投信統計，1983年以來歷經8次美國升息循環，期間台股平均上漲43.57%，無論升息或地區...

主管機關嚴重失職？台積電權重太高 連0050都有一半資金都在買

台股近來因俄烏戰爭及外資不斷賣股重挫，龍頭台積電在跌破600元大關後還一路續探新低。

外資上周賣超台股393億 開發金賣超最多

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超393.16億元，其中以賣超開發金7.92萬張最多，另買超最多的是中鋼的4.4...

外資賣散戶撿 台積電持股人數達122萬再創新高

國際消息面影響台積電（2330）股價起伏大，截至上周五（18日），持股人數一周增加7.1萬人，達到122萬人再創新高。

外資喊多台積電卻大賣？金管會要查

立委曾銘宗今天在財委會上說，外資從今年一月起，出報告喊多台積電（2330），甚至喊到900元，但卻18天連賣台積電，讓台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。