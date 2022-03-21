外資上周賣超台股393億 開發金賣超最多

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超393.16億元，其中以賣超開發金7.92萬張最多，另買超最多的是中鋼的4.42萬張。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5469.87億元，總賣出金額5863.03億元，賣超393.16億元。統計自今年初至3月18日止，外資總買進金額4兆695.85億元，總賣出金額4兆5483.39億元，累計賣超4787.54億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5157.66億元，占全體上市股票市值的41.60%，較3月11日的22兆3474.97億元，增加1682.69億元。

就個股比較部分，證交所表示，外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼、大同、和碩；賣超最多的前三名為開發金、台積電、友達。