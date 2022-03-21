外資賣散戶撿 台積電持股人數達122萬再創新高

國際消息面影響台積電（2330）股價起伏大，截至上周五（18日），持股人數一周增加7.1萬人，達到122萬人再創新高。

上周台積電收盤股價最高達582元，最低達558元，價差24元。觀察集保戶股權分散表可發現，自3月11日以來，截至18日，持股600張以上大戶持股比例自89.04%減少至88.7%，減少0.34%，而持股10張以下散戶持股比例則由4.27%增加至4.51%，增加0.24%。

法人表示，縱觀近一個月以來，台積電股東人數自89萬人不斷攀升至122萬人，增加約33萬人。雖然台積電基本面仍佳，但受到俄烏情勢影響，國際賣壓還是存在，比較3月11日與18日集保戶股權分散表可見，持股1,000張以上大戶減少10人，而持股1張以下的散戶人數增加4.8萬人。

法人指出，目前台積電仍維持外資大力賣、散戶大力撿，但散戶為台積電挹注的動能無法與外資大戶比擬，因此對於台積電股價拉升作用不大。此外，散戶大舉進攻台積電除了受較低的股價吸引，除息行情也是一大誘因。

法人預期，受除息消息影響而進場的投資人屬於短線操作，因此預期台積電後續散戶持股人數有機會下滑，而外資雖賣超台積電，但持股800～1,000張人數仍增加9人，顯示市場對於台積電後市仍樂觀看待。