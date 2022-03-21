台積電開盤上漲2元 聯發科開盤上漲16元

美股上揚，台股今（21）天開盤走高上漲，早盤一度上漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲2元，開在583元；聯發科（2454）開盤上漲16元，開在985元；股王矽力-KY（6415）開在平盤3300元。

美股道瓊工業指數上週五終場上漲274.17點、漲幅為0.80%，收在34,754.93點；標準普爾500指數上漲51.42點、漲幅為1.17%，收在4,463.09點；以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點、漲幅為2.05%，收在13,893.84點，費城半導體指數上漲67.75點、漲幅為2.01%，收在3,432.30點。

台積電ADR上周五開低走高，由跌逾1%轉漲0.23%，收在106.72美元，換算台股價格約為605元；18日外資再度轉賣台積電1492張，投信也終結連17買。

台積電今天開盤上漲2元，其後股價走高，最高上漲8元，價位在589元。

聯發科開在985元，其後股價震盪，最低在977元。