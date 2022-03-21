快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

台積電開盤上漲2元 聯發科開盤上漲16元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

美股上揚，台股今（21）天開盤走高上漲，早盤一度上漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲2元，開在583元；聯發科（2454）開盤上漲16元，開在985元；股王矽力-KY（6415）開在平盤3300元。

美股道瓊工業指數上週五終場上漲274.17點、漲幅為0.80%，收在34,754.93點；標準普爾500指數上漲51.42點、漲幅為1.17%，收在4,463.09點；以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點、漲幅為2.05%，收在13,893.84點，費城半導體指數上漲67.75點、漲幅為2.01%，收在3,432.30點。

台積電ADR上周五開低走高，由跌逾1%轉漲0.23%，收在106.72美元，換算台股價格約為605元；18日外資再度轉賣台積電1492張，投信也終結連17買。

台積電今天開盤上漲2元，其後股價走高，最高上漲8元，價位在589元。

聯發科開在985元，其後股價震盪，最低在977元。

台積電 台股

延伸閱讀

台積目標價 外資喊1,052元

台積高層 加碼自家股票

台股資增券減 挑戰月線

台積電、中砂 四檔搶鏡

相關新聞

主管機關嚴重失職？台積電權重太高 連0050都有一半資金都在買

台股近來因俄烏戰爭及外資不斷賣股重挫，龍頭台積電在跌破600元大關後還一路續探新低。

台股開盤漲47點站回月線 早盤一度漲逾百點

台股今(21)日開盤指數17,503.95點，開盤上漲47.43點，大盤開高走高站回月線，早盤一度漲逾百點；台積電（23...

台積電開盤上漲2元 聯發科開盤上漲16元

美股上揚，台股今（21）天開盤走高上漲，早盤一度上漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲2元，開在583元；聯發科（245...

不確定因素消除 專家看好台股後市

美國升息的不確定因素消除，群益投信統計，1983年以來歷經8次美國升息循環，期間台股平均上漲43.57%，無論升息或地區...

ESG+高股息提升防護力 法人：增加抵禦利率風險標的

美國聯準會於上周利率會議，更新經濟、通膨及利率展望預測，台灣央行也接棒進行理監事會議，美國聯準會升息1碼(0.25%)，...

台積目標價 外資喊1,052元

台積電股價近期遭摜殺，花旗證券最新報告仍力挺台股權王，喊出目標價1,052元，為本波股價大幅修正以來，首家高喊台積電股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。