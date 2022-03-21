台股獲短底支撐 永豐投顧：遇利空布局高殖利率股

俄烏之戰尚未見分曉，就算上談判桌，仍要討價還價，短期不能撥雲見日。永豐投顧說，台股獲得短底支撐，如果沒有意外利空，可望橫盤，上方則有多方技術性壓力，突破不易；可少量嘗試，價值投資，著眼於高殖利率標的，遇有利空進場。

由3月16日美國FOMC會議後美股大漲可看出，市場對於Fed釋出的訊息頗為滿意，不但降低不確定性，同時Fed對於原物料價格引起的高通膨頗為包容，沒有轉為更激烈的升息與之對抗。所以，眼前就剩俄烏之戰難以預料，謹慎看待。

在俄烏開戰與西方宣布制裁後，原物料供應一度陷入混亂，因而導致價格大幅波動，LME鎳價飆漲五倍為代表。不過，隨著時間推移，市場也逐漸找到評價基礎。目前油價雖然仍在100美元之上，但是波動減小，廠商可以據此進貨與定價，有利產銷秩序，但何者有利或不利，將成為近期法說的焦點。此外，推升通膨是不爭的事實，高本益比股票是否仍有調整必要，還須觀察。

時序接近年報公告與股東會，愈來愈多公司會公布預定的股息配發情況，從已經公告者可以看出，上市公司釋出的訊息優於市場預估，例如，陽明的股息約高於市場估計10%以上，可見公司有偏多的傾向。另外，去(2021)年上市公司獲利豐厚，年報公告也屬利多，成為除息行情熱身。